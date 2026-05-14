Названы дата и место прощания с телеведущим Молчановым

Прощание с ведущим Молчановым пройдет 15 мая в храме Космы и Дамиана в Москве

Фотограф и журналист Юрий Рост назвал дату и место прощания с ведущим программ «Время» и «До и после полуночи» Владимиром Молчановым. Об этом он написал в Telegram-канале.

Сообщается, что прощание с Молчановым пройдет 15 мая в храме Космы и Дамиана в Москве. Оно начнется в 12:00 по московскому времени.

Ранее известный журналист Евгений Додолев рассказал о последнем разговоре с Молчановым, который состоялся в марте. По его словам, ведущий плохо себя чувствовал.

Перед этим смерть Молчанова прокомментировал известный телеведущий Владимир Познер. Он назвал коллегу честным человеком, который «не шел ни на какие компромиссы, не прогибался и оставался журналистом до конца».

О том, что Молчанова не стало, сообщил 13 мая Рост. Ведущему было 75 лет.