Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:21, 14 мая 2026Интернет и СМИ

Названы дата и место прощания с телеведущим Молчановым

Прощание с ведущим Молчановым пройдет 15 мая в храме Космы и Дамиана в Москве
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Фотограф и журналист Юрий Рост назвал дату и место прощания с ведущим программ «Время» и «До и после полуночи» Владимиром Молчановым. Об этом он написал в Telegram-канале.

Сообщается, что прощание с Молчановым пройдет 15 мая в храме Космы и Дамиана в Москве. Оно начнется в 12:00 по московскому времени.

Ранее известный журналист Евгений Додолев рассказал о последнем разговоре с Молчановым, который состоялся в марте. По его словам, ведущий плохо себя чувствовал.

Перед этим смерть Молчанова прокомментировал известный телеведущий Владимир Познер. Он назвал коллегу честным человеком, который «не шел ни на какие компромиссы, не прогибался и оставался журналистом до конца».

О том, что Молчанова не стало, сообщил 13 мая Рост. Ведущему было 75 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство постсоветской страны объявило об отставке

    Постсоветская страна не захотела помогать России в обходе санкций

    Обиженный после расставания россиянин продумал особо жестокое убийство

    В России отреагировали на снижение числа православных в стране

    Обвиняемому в 30 эпизодах мошенничества экс-главе правительства Кузбасса запросили срок

    В выступлениях уехавшего из России стендап-комика заметили реабилитацию нацизма

    МИД Китая объяснил визит в страну попавшего под санкции Рубио

    Названа неожиданная причина ухудшения памяти и мышления

    Страну-партнера России охватили массовые протесты из-за топливного кризиса

    Раскрыты договоренности США и Китая по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok