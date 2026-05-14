Оперировавший лишившуюся пальца в российском детсаду девочку врач указал на странность

В Дагестане врач усомнился, что девочке могли дорезать палец в детсаду

В Дагестане оперировавший ребенка врач-ортопед Ибрагим Евтемиров усомнился, что девочке могли дорезать палец в детсаду, указав на странную деталь в характере травмы. Его цитирует РИА Новости.

По словам медика, характер травмы, которую получила девочка в детском саду в Махачкале, не указывает на то, что ей могли дорезать палец, поскольку сухожилие сгибателя было разволокненным.

«Так бывает, когда его придавило чем-то. А когда срезают, то имеет ровный контур. Может, кто-то из воспитателей сознался в чем-то, не знаю. С трудом верится», – пояснил Евтемиров.

Он также уточнил, что ребенок лишился не всего пальца, а только ногтевой фаланги.

Ранее мать двухлетней девочки заявила, что нашла в колготках дочери ее оторванный палец. Сообщалось, что один из воспитателей прищемил девочке мизинец ноги, после чего ребенку якобы дорезали палец и спрятали его в одежду. Впоследствии четырех работников детсада уволили, трех сотрудников учреждения арестовали.