В России ответили на заявление президента страны НАТО относительно закрытия неба для ВСУ

Депутат ГД Белик: Литва может сделать рациональный шаг, закрыв небо для ВСУ

Член комитета Государственной Думы (ГД) по международным делам Дмитрий Белик ответил на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы относительно закрытия неба для ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России, заявив, что страна НАТО может сделать рациональный шаг, приняв такое решение. Его слова передает «Газета.Ru».

Ранее Науседа заявил, что использование воздушного пространства страны для проведения военных операций недопустимо.

Российский парламентарий отреагировал на это заявление, подчеркнув, что для Литвы будет рациональным шагом принятие решения о закрытии неба для дронов ВСУ, поскольку иные действия повлекут за собой последствия.

«Хотя прибалтийские государства официально отрицают свое участие в этих атаках, одно дело — отрицать, а другое — предпринимать соответствующие шаги. Литва, похоже, начинает осознавать риски, связанные с возможной конфронтацией с Россией, особенно в контексте поддержки Украины», — обозначил Белик.

О том, что Латвия, Литва и Эстония могли предоставить Украине разрешение на пролет дронов, которые наносили удары по территории России, стало известно 27 марта. При этом официально страны НАТО о своей причастности к атакам не объявляли.