В России призвали к ядерному взрыву над Украиной при одном условии

«Царьград»: Обнулить связь SpaceX можно, взорвав ядерную бомбу над Украиной

В зоне специальной военной операции сложилась ситуация, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) владеют десятками тысяч систем Starlink от SpaceX, тогда как для России их использование и поставки в страну под запретом. В связи с этим создается неравная ситуация, обратили внимание журналисты «Царьграда». В новом материале они порассуждали, как можно «обнулить» систему связи SpaceX, если глава компании Илон Маск не пойдет на сделку с Москвой.

Так, самым радикальным способом был назван взрыв ядерной бомбы на орбите над Украиной. Авторы статьи пояснили, что ядерный взрыв сопровождается электромагнитным импульсом, который за секунды выводит из строя всю электронику. Несмотря на то что спутники потом можно будет заменить, стоить это будет колоссальных денег.

Кроме того, у России есть лазерное противоспутниковое оружие — заступившие на боевое дежурство комплексы «Пересвет». Их предельная высота атаки в два раза больше того уровня, на котором находятся спутники SpaceX. При этом в материале указано, что большое количество спутников и то, что они постоянно находятся в движении и достаточно небольшого размера, вызывает сложности с попаданием по ним лазером и в результате окажется точечным выведением из строя, а не массовым.

Вспомнили журналисты «Царьграда» и о противоспутниковой ракете «Нудоль», которую испытали в 2021 году, однако сразу же оговорились — ее использование было бы нецелесообразно в экономическом отношении.

Одна такая ракета стоит дороже одного несложного серийного спутника. Чтобы сбить всю группировку, потребуются колоссальные вложения

Самый простой метод — это подрыв на орбите бомбы, начиненной поражающими элементами. Шрапнельный метод, придуманный еще в начале Наполеоновских войн, остается актуальным до сих пор. Разница только в том, что применяться он теперь будет не против живой силы противника, а против космических аппаратов из материала «Царьграда»

В этом случае поражающие элементы разлетятся по значительной части спутниковой группировки, и далее уже уничтоженные таким образом спутники сами станут «шрапнелью» и начнут поражать соседние аппараты — сработает эффект лавинообразного разрушения. Однако авторы материала выделили важное «но»: существует высокий риск, что при такой работе окажутся повреждены спутники других стран, в том числе и дружественного России Китая, которые находятся примерно на той же высоте.

Ранее учредитель телеканала Константин Малофеев предложил для достижения этих целей перерубить оптоволоконные кабели в Атлантике, так как именно через них получают сигнал базовые станции в Польше и Германии, которые «кормят интернетом» Украину.