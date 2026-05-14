В рукопожатии Трампа и Си Цзиньпина увидели скрытые сигналы

Эксперт по этикету Холгова: Жест Трампа при рукопожатии мог быть попыткой мести

Жест американского президента Дональда Трампа во время приветствия китайского лидера Си Цзиньпина мог быть демонстрацией собственной важности или попыткой мести, считает эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова. Мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не смог захватить инициативу во время рукопожатия с председателем КНР Си Цзиньпином. На кадрах видно, как при рукопожатии Трамп попытался потянуть ладони на себя, но Си Цзиньпин уравнял положение, и руки оказались на одинаковом расстоянии от лидеров.

Эксперт отметила, что в деловом этикете при рукопожатии принято, чтобы кисти рук визави находились на одном уровне, и никто не притягивал собеседника к себе. В данном случае Трамп демонстрирует коллеге и всему миру свою важность, но председатель КНР отвечает на невербальный спор и дает понять, что не намерен играть в эту игру, объяснила Холгова.

«Возможно, этот жест был своеобразной попыткой мести за то, что Си Цзиньпин не встретил Трампа в аэропорту. Все-таки когда прилетает лидер столь мощной державы с государственным визитом, по-хорошему равный должен встречать равного. И, следовательно, по этому протоколу лидер государства должен был встречать Трампа», — также отметила эксперт.

Эксперт также добавила, что фирменного рукопожатия Трампа не было на Аляске, когда туда прибыл с визитом российский президент Владимир Путин, но в случае с Си Цзиньпином он решил продемонстрировать превосходство.

Ранее президент США заявил, что переговоры с председателем КНР прошли отлично. Трамп также назвал Китай невероятным и красивым местом.