Аналитики считают, что «Родина» выиграет в Первой лиге

Букмекеры предсказали победителя Первой лиги. Об этом сообщает Betomobile.

Аналитики считают, что в соревнованиях выиграет «Родина». Поставить на ее победу можно с коэффициентом 1,40. Следующим фаворитом турнира является «Факел» — его успех оценивается с котировкой 2,70.

Перед последним туром «Родина» находится на первом месте в турнирной таблице — у нее с «Факелом» по 55 очков в 33 матчах. В последнем туре команда из Химок сыграет на выезде с тульским «Арсеналом», а «Факел» померяется силами в гостях с ульяновской «Волгой».

