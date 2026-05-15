23:10, 15 мая 2026

Букмекеры предсказали победителя Первой лиги

Владислав Уткин
Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Букмекеры предсказали победителя Первой лиги. Об этом сообщает Betomobile.

Аналитики считают, что в соревнованиях выиграет «Родина». Поставить на ее победу можно с коэффициентом 1,40. Следующим фаворитом турнира является «Факел» — его успех оценивается с котировкой 2,70.

Перед последним туром «Родина» находится на первом месте в турнирной таблице — у нее с «Факелом» по 55 очков в 33 матчах. В последнем туре команда из Химок сыграет на выезде с тульским «Арсеналом», а «Факел» померяется силами в гостях с ульяновской «Волгой».

Ранее россиянин проиграл три миллиона рублей на ставке. Он поставил на победу «Валенсии» в матче 36-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано». Встреча завершилась со счетом 1:1.

