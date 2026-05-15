23:05, 15 мая 2026

На Украине предложили запретить гадалок

Украинский депутат Мазурашу внес в Раду законопроект о запрете гадания
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В Верховную Раду Украины внесен законопроект о запрете гадания и эзотерических услуг. Об этом сообщает издание «Страна».

Автором документа оказался депутат от президентской партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу.

Инициатива появилась на фоне скандала с экс-главой офиса президента (ОП) Украины Андреем Ермаком. Выяснилось, что он обращался к некоей Веронике Аникиевич за советами по кадровым вопросам, в частности отправлял гадалке даты рождения кандидатов на посты. В телефоне Ермака соответствующий контакт был записан как «Вероника Феншуй Офис».

Высший антикоррупционный суд Украины запретил Ермаку общаться с гадалкой Аникиевич. Ее фамилия оказалась в списке подозреваемых и свидетелей дела, который зачитал судья, оглашая свое решение о взятии экс-главы ОП под стражу.

Позднее Аникиевич вызвали на заседание временной следственной комиссии Верховной Рады. От нее ждали показаний или разъяснений по операции «Мидас».

