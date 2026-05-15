21:27, 15 мая 2026

На Западе восхитились уроком Лаврова мешавшему ему журналисту

Боуз: Лавров преподал урок этикета мешавшему ему на пресс-конференции журналисту
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров преподал урок этикета журналисту, который мешал ему на пресс-брифинге. На это обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«На пресс-конференции Лаврова журналист дважды прервал его, разговаривая по телефону. Министр преподал ему урок этикета», — говорится в сообщении.

Ранее Сергей Лавров дважды сделал замечание журналисту, мешавшему ему на пресс-конференции в Индии. Во время мероприятия журналист громко включил перевод. Российский министр попросил репортера покинуть зал и в шутку пригрозил ему оружием. «Сэр, прошу прощения. Если вы не отключите свое устройство, они [охрана] достанут пушки», — сказал он.

До этого Лавров обратился к корреспонденту американского телеканала CNN во время пресс-конференции фразой «вам разрешили прийти сюда?»

