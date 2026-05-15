Экономика
17:01, 15 мая 2026Экономика

Партнер России по БРИКС запасся золотом

Минторговли: В апреле 2026-го Индия закупила золота на $5,63 млрд
Вячеслав Агапов

Фото: VladKK / Shutterstock / Fotodom

В апреле 2026-го Индия резко нарастила закупки золота. О том, что партнер России по БРИКС запасся драгоценным металлом, со ссылкой на данные министерства торговли и промышленности азиатской страны сообщает «Интерфакс».

За месяц Индия закупила золота на 5,63 миллиарда долларов — прирост как в месячном, так и в годовом выражении, составил 1,8 раза.

15 мая стоимость золота опустилась ниже 4600 долларов. По информации на 08:57 мск, цена этого металла составляла 4568,5 доллара. Позже, к 09:04, она выросла до 4573,3 доллара. Ранее, 6 мая, цена июньского фьючерса на золото превысила 4700 долларов за тройскую унцию впервые с 27 апреля.

В середине мая власти Индии увеличили пошлину на импорт золота и серебра с 6 до 15 процентов. Меру объяснили необходимостью поддержки национальной валюты и сокращения дисбаланса во внешней торговле. Помимо того, на фоне резкого снижения валютных резервов Индии из-за подорожания энергоносителей из-за ситуации на Ближнем Востоке, премьер-министр страны Нарендра Моди призвал население сократить расходы, в том числе на золото.

При этом банки Индии все равно вернулись к импорту золота и серебра после более чем месячного перерыва. Прогнозируется, что это еще сильнее ударит по рупии, которая в 2026 году уже была названа худшей валютой Азии.

