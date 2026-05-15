Россиян научили избавляться от муравьев на даче

Специалист Чикин: Избавиться от муравьев на даче удастся с помощью приманок

Уксус, эфирные масла и другие народные способы помогут избавиться от муравьев лишь на время. Методы, которые позволят надолго забыть про нежелательных гостей, россиянам перечислил директор по устойчивому развитию и цифровизации экосервиса «Сохрани Лес» Александр Чикин в разговоре с «Газетой.Ru».

Эксперт объяснил, что вышеуказанные способы не уничтожают источник проблемы: после использования уксуса или эфирных масел насекомые могут поменять маршрут и продолжить существовать рядом. Вместо этого он порекомендовал применять системный подход, включая устранение причины появления вредителей и тщательную регулярную уборку помещений. «Нужно хранить продукты в герметичных контейнерах, своевременно выносить мусор и не оставлять на поверхностях сладкие или жирные кусочки — лучше вообще никакие не оставлять. На даче важно следить за состоянием почвы, не допускать скопления органических отходов и контролировать влажность», — рассказал Чикин.

Что касается средств борьбы, наиболее эффективными, по мнению специалиста, являются приманки с замедленным действием. Рабочие муравьи уносят их в гнездо, где отравляется вся колония, включая матку. «Это более надежный способ, чем аэрозоли, которые дают лишь кратковременный эффект. Также используются барьерные методы, например обработка плинтусов и входных зон специальными составами», — поделился информацией эксперт.

Чикин уточнил, что если муравьи появятся снова, это значит, что колония не была полностью уничтожена и обработку следует повторить. В случае если муравьев развелось слишком много, он посоветовал обратиться в специальную службу профессиональной дезинсекции.

