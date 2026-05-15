Новости спорта
22:36, 15 мая 2026Спорт

Совладелец «Манчестер Юнайтед» раскритиковал миграционную политику Британии

Босс «Манчестер Юнайтед» Рэтклифф — о миграции: об этом нельзя говорить
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф раскритиковал миграционную политику Британии. Его слова приводит The Times.

«Большая часть добавленной стоимости в Великобритании создана людьми, которые сюда переехали. Чего вы не хотите, так это большого числа людей, которые приезжают и не собираются работать или вносить вклад», — сказал Рэтклифф.

Также босс «Манчестер Юнайтед» заявил, что в стране не позволяют говорить о проблемах, связанных с иммиграцией. «Это как в Китае, Иране или России, разве нет? Самая большая проблема не в том, прав ты или нет, а в том, что об этом вообще нельзя говорить», — заявил Рэтклифф.

Ранее функционер жаловался на колонизацию Британии мигрантами. После этого премьер-министр страны Кир Стармер подчеркнул, что тот должен принести извинения за свои слова.

