Стране — соседу России предсказали коллапс из-за падения украинских БПЛА

Павлова: Отставка премьера Латвии Силини приблизила страну к коллапсу

Отставка премьер-министра Латвии Эвики Силини после падения на территории страны украинских БПЛА приблизила страну к политическому коллапсу. Об этом заявила старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Мария Павлова, передает ТАСС.

«Ситуация с украинскими БПЛА усугубила существующую напряженность внутри правительственной коалиции, но скорее стала той самой последней каплей для распада правящей коалиции. В целом же все складывается так, что любая кризисная ситуация, в которой может оказаться Латвия в последующие полгода, станет поводом для еще более масштабного политического коллапса», — отметила она.

По словам эксперта, правящая коалиция находилась в «состоянии полураспада» еще с лета 2025 года. При этом она отметила, что инцидент с украинскими дронами создаст благодатную почву для оппозиции.

Павлова подчеркнула, что отставку правительства увязывают с действиями Москвы и деятельностью российских средств противовоздушной обороны, однако прибалтийский регион сам справляется с «созданием поводов для политических потрясений». Она добавила, что на грани распада из-за коррупционных скандалов и споров вокруг расходов на оборону также побывали правительства соседних Литвы и Эстонии.

Старший научный сотрудник также допустила, что Латвия может остаться без правительства до следующих выборов в сейм (парламент), так как любая конфигурация кабинета министров не наберет нужного количества голосов. По ее словам, затягивание политического кризиса выгодно для бывших партнеров по правящей коалиции, так как оно позволит отвлечь внимание избирателей от неудобных вопросов, включая проблемы в здравоохранении и растраты при строительстве железной дороги в рамках проекта Rail Baltica.

В ночь на 7 мая на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке республики разбился беспилотник. Как заявил министр обороны страны Андрис Спрудс, дрон мог принадлежать Украине.

После этого глава оборонного ведомства подал в отставку. Вслед за ним пост оставила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.