Умер победитель первого чемпионата мира по рукопашному бою Дериглазов

Умер победитель первого чемпионата мира и первого Кубка мира по рукопашному бою Виталий Дериглазов. Как сообщили в Telegram-канале администрации Курской области, спортсмену было 42 года.

«На 43-м году жизни скоропостижно скончался наш земляк, мастер спорта России международного класса Виталий Дериглазов», — говорится в сообщении. При этом в администрации не уточнили, что стало причиной смерти спортсмена. Там также выразили соболезнования родным и близким Дериглазова, его коллегам и подопечным.

