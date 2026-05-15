01:12, 15 мая 2026Спорт

Умер победитель первого чемпионата мира по рукопашному бою Дериглазов

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Умер победитель первого чемпионата мира и первого Кубка мира по рукопашному бою Виталий Дериглазов. Как сообщили в Telegram-канале администрации Курской области, спортсмену было 42 года.

«На 43-м году жизни скоропостижно скончался наш земляк, мастер спорта России международного класса Виталий Дериглазов», — говорится в сообщении. При этом в администрации не уточнили, что стало причиной смерти спортсмена. Там также выразили соболезнования родным и близким Дериглазова, его коллегам и подопечным.

В начале мая сообщалось, что старейший экс-пилот «Формулы-1» Эрмано да Силва Рамос умер в 100 лет.

