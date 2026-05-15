20:09, 15 мая 2026

В Сенегале осудили проведение оккультных обрядов на футбольных матчах
Владислав Уткин
Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

В Африке осудили оккультизм на футбольных матчах. Об этом сообщается на странице Профессиональной футбольной лиги Сенегала в Х.

«Подобное поведение противоречит ценностям и требованиям профессионального спорта. Публичная демонстрация таких действий наносит серьезный ущерб имиджу чемпионата и подрывает усилия по развитию профессионального футбола Сенегала», — написано в заявлении лиги.

Также сенегальские футбольные чиновники собираются усилить контроль над проведением матчей чемпионата страны, для того чтобы пресечь оккультные обряды со стороны болельщиков. Подобные ритуалы, получившие распространение в последнее время, были запрещены еще в сентябре 2023 года.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присудил Латвии техническое поражение за отказ играть с Белоруссией. Встреча первого раунда отбора в группе 3 лиги B была запланирована на 15 мая и должна была пройти в Уэльсе, однако Федерация футбола Латвии объявила, что не выйдет на игру с Белоруссией «в нынешних условиях». Белорусам присудили победу со счетом 3:0.

