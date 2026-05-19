13:20, 19 мая 2026

Футболист «Зенита» отреагировал на попадание в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Нападающий петербургского «Зенита» Луис Энрике в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) отреагировал на попадание в окончательный состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года.

Игрок назвал выступление за национальную команду особенным моментом. «Каждый шаг моего пути был значимым. Я горжусь своей историей, своими корнями и каждым человеком, который был со мной на этом пути», — заявил Энрике.

О попадании футболиста в состав сборной Бразилии на ЧМ стало известно 18 мая. Вместе с ним за команду на мундиале выступит еще один игрок «Зенита» — получивший российский паспорт защитник Дуглас Сантос.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Бразилии сыграет в группе С вместе с командами Гаити, Марокко и Шотландии.

