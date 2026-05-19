Пентагон по требованию Трампа рассекретил 170 файлов об НЛО. Что именно в них оказалось и о чем теперь спорят специалисты?

В мае президент США Дональд Трамп распорядился начать публикацию секретных файлов об НЛО из архива Пентагона. Этого события ждали несколько лет. Причем ждали, в первую очередь, увлеченные уфологи и сторонники теории заговора, уверенные, что американское правительство скрывает ошеломляющую информацию о пришельцах из далеких галактик. «Лента.ру» рассказывает, что именно оказалось в тех самых секретных файлах и чем оказались не удовлетворены конспирологи.

Публикации тех самых секретных файлов ждали с нетерпением. Еще 26 июля 2023 года в Вашингтоне прошли слушания надзорного подкомитета Конгресса США. Конгрессмены собрались, чтобы выслушать заявления бывшего сотрудника спецслужб Дэвида Груша, утверждающего, что американские власти уже много лет изучают разбившиеся инопланетные аппараты.

Позже было несколько подобных слушаний, на которых выступали бывшие сотрудники армии и спецслужб и журналисты-расследователи. Все их речи в конечном итоге сводились к тезису «власти скрывают корабли пришельцев и их останки, поверьте нам на слово», а также требованиям опубликовать секретные документы.

Дональд Трамп с начала первой президентской гонки в 2015-м позиционировал себя непримиримым борцом со всякой секретностью и деятельностью так называемого глубинного государства — группы высокопоставленных чиновников, которые якобы тайно управляют США, попирая принципы демократии. Он постоянно говорил, что американский народ должен знать правду обо всем. В том числе и секретных файлах Пентагона об НЛО

И вот 8 мая 2026-го на сайте Министерства обороны США появилась специальная страничка с громким названием UFO, куда выложили сразу 170 документов со свидетельствами очевидцев, фото и роликов из архива. Уфологи бросились разбираться во всем этом. И быстро разочаровались.

На сайте Пентагона они обнаружили все те же записи непонятных точек, летящих по небу, странных огней и невнятных свидетельств американских фермеров в стиле «шел домой из коровника и увидел над лесом летающую тарелку».

Фото НЛО, якобы сделанное над штатом Нью-Джерси в 1952 году, доказанная подделка Фото: Universal History Archive / Getty Images

Комментариев экспертов к материалам нет. Значительная часть видеозаписей была сделана пилотами американских ВВС и автоматическими средствами слежения с инфракрасными камерами. Такие приборы не всегда работают идеально, и артефакты съемки на них — не редкость.

Впрочем, согласно данным опроса от ноября 2025 года, 56 процентов американцев верят, что пришельцы из космоса посещали Землю, так что ажиотаж перед публикацией файлов из архива Пентагона был не только среди конспирологов.

Некоторым файлам из первой порции документов Пентагона — около 80 лет

Теории заговора о скрывающих правду американских военных, спецслужбах и обитателях Белого дома в 2027 году исполнится 80 лет. Феномен НЛО и самые фантастические его объяснения появились намного раньше, но именно после так называемого Розуэлльского инцидента июля 1947 года они стали завоевывать умы уфологов по всему миру.

С тех пор искатели маленьких зеленых человечков верят, что власти скрывают где-то их корабль. С появлением новых образцов техники, например стелс-технологий в 1980-х, конспирологи объявляли, что вот они — следы инопланетной техники в армейских разработках. Правда, потом выяснилось, что не такие уж эти технологии и уникальные и опережающие время.

Но что же принесло то самое обещанное и долгожданное раскрытие тайных документов? Например, фермер Лиланд Саммерс из городка Стоктон в Калифорнии рассказал, что вечером 18 февраля 1947 года стоял возле свинарника, когда увидел странный объект над своим домом.

Фазаны зашумели, а куры бросились в курятник (…) Внезапно из объекта посыпались искры, и он начал удаляться в северо-западном направлении, набирая высоту Лиланд Саммерс из опубликованных 8 мая 2026 года документов

Что видели Саммерс, его жена и фазаны с курами — непонятно. Изучившие показания фермера представители спецслужб не смогли сказать ничего конкретного. Наблюдал ли Саммерс какое-то астрономическое явление или пуск ракеты с полигона Уайт-Сэндс в Нью-Мексико (там как раз испытывали и дорабатывали захваченные у немцев во время Второй мировой ракеты Фау-2) — неизвестно.

Кадр из ролика, опубликованного на сайте Пентагона 8 мая 2026 года Фото: war.gov

И это совершенно стандартное свидетельство рядового очевидца НЛО пролежало под грифом «Совершенно секретно» почти 80 лет. Почему — никто не знает. Подобными историями в годы активного развития реактивной техники были полны газеты по всему миру — от США до СССР. Именно из подобных рассказов состоит значительная часть рассекреченных с большой помпой документов Пентагона.

На одном рассекреченном видео некоторые верующие разглядели херувима

Нельзя отрицать, что среди этих файлов есть и довольно странные свидетельства. Например, 27 сентября 1950 года двое патрульных полицейских из Филадельфии увидели, как нечто, что они приняли за парашют, приземлилось в поле. Но, если верить правоохранителям, это был не парашют, а некий объект 1,8 метра в поперечнике, излучавший фиолетовое свечение. Когда они попытались дотронуться до него, неизвестный предмет разбился, а через 25 минут рассыпался в пыль. Но это тоже устное свидетельство, не подтвержденное никакими вещественными доказательствами, фото- или видеоматериалами.

Что же касается роликов, то и здесь уфологам не досталось ничего сенсационного и скандального. В массе это все те же записи с инфракрасных камер самолетов ВВС или камер наблюдения авиабаз, которые регулярно публикуются, в том числе и Пентагоном. В большинстве своем эти записи были сделаны с огромного расстояния, и что именно на них запечатлено, не объясняется. Какие-то точки, пятна и геометрические фигуры, летящие или висящие в небе.

Более того, как минимум два таких ролика разоблачили сразу же интернет-детективы, без всякого участия правительственных экспертов. Как пишет The Guardian, в одном из объектов опознали сигнальную ракету, спускающуюся на парашюте, а в другом — красный воздушный шар, зависший между турбинами ветряной электростанции

Но некоторые экстравагантные объяснения отдельных видео все же появились. Речь идет о двухминутном видео 2013 года, на котором запечатлен некий объект, выглядящий в объективе инфракрасной камеры как восьмиконечная звезда.

НЛО совершает различные маневры и меняется в воздухе, «отращивая новые конечности». Техасский пастор Джош Хоуэртон сразу же объявил на своей странице в социальной сети, что объект удивительно похож на херувима, какими они описаны в ветхозаветной Книге пророка Иезекииля.

И смотрел я на животных, и вот, на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их — как вид топаза, и подобие у всех четырех одно; и по виду их и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе Иез.1:15-16

Тут же разразилась полемика между специалистами по библейским текстам. Некоторые объявили, что НЛО в ролике больше похож на серафимов из Книги пророка Исайи. Там они описываются шестикрылыми стражами престола Божьего. Впрочем, христиане-скептики сразу же заявили, что у НЛО в видео восемь крыльев, а у серафимов только шесть. Однако вероятно, что это и есть та самая запись сигнальной ракеты, разоблаченная в сети.

Кадр из ролика с «херувимом», опубликованного на сайте Пентагона 8 мая 2026 года Фото: war.gov

Власти честно признали, что опубликованные ролики и свидетельства пока не изучены специалистами Департамента по исследованию всех видов аномалий (AARO), и что именно сняли армейские камеры — непонятно.

Уфологи заявили, что самые необъяснимые видео с НЛО все еще скрыты

После публикации файлов 8 мая уфологи и ученые высказали единое мнение, что случается нечасто, и заявили, что выложенные файлы не содержат ничего удивительного и нового.

В конце марта вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью изданию The Hill заявил, что его очень интересуют засекреченные данные об НЛО и он собирается докопаться до истины. Более того, политик предположил, что инопланетяне, о которых говорят люди, на самом деле являются демонами.

Я имею в виду, что каждая великая мировая религия, как христианство, которое я исповедую, понимает, что существуют необъяснимые явления. И, естественно, когда я слышу о каких-то внеземных явлениях, я обращаюсь к христианскому взгляду на жизнь. В мире много добра, но есть и зло Джей Ди Вэнс вице-президент США

В середине апреля член Конгресса от Флориды Анна Паулина Луна обвинила Пентагон в нежелании раскрывать американцам правду об НЛО. Она заявила, что американское военное ведомство было обязано обнародовать записи до 14 апреля по запросу парламентариев и Дональда Трампа, но не сделало этого.

Более того, разразилась грандиозная шумиха вокруг исчезновения и смертей ученых, которые занимались вопросами космоса, ядерной энергии и разработками в других передовых областях. Эти события, происходившие с 2022 по 2026 год, конспирологи немедленно объявили заговором против публикации правдивых данных об инопланетянах. Началось все с исчезновения отставного генерала ВВС Уильяма Маккасланда, который ушел из дома в минувшем феврале и пропал.

В 2010-х он недолго командовал Райт-Паттерсон в штате Огайо, где, по версии конспирологов, изучали те самые обломки «летающего диска» из Розуэлла. Кроме него, загадочно пропали или погибли, по версии уфологов, еще несколько ученых. ФБР ведет расследование, однако быстро выяснилось, что никакой связи между этими людьми нет, учеными из них были далеко не все, а причины большинства из десяти эпизодов никакой загадки собой не представляют.

Впрочем, опубликованный 8 мая блок документов — только первый из нескольких обещанных. В частности, уфологи жаждут получить доступ к неким 46 секретным видео с НЛО, которые якобы хранятся в архиве Пентагона и считаются «священным Граалем» сторонников теории контакта с инопланетянами. Судя по всему, среди обнародованных 170 файлов этих видео не было.

Многие конспирологи уже заявили, что публикацию отложили на целый месяц именно для того, чтобы изъять самые таинственные материалы, на которых точно видны огромные летающие корабли и их обитатели. Другие считают, что американские власти срочно вбросили в общественное информационное пространство кучу неизученных роликов с НЛО, чтобы отвлечь внимание от не слишком удачной военной операции в Иране.

Как бы то ни было, сенсации пока не случилось. Остается только ждать следующей порции документов и наблюдать, как Дональд Трамп выкладывает все новые ИИ-изображения себя и инопланетян.