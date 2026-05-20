В России раскрыли ключевую выгоду от нового пакета соглашений с Китаем

Депутат Гаврилов: Пакет соглашений с КНР дает бизнесу РФ долгосрочный горизонт

Подписанное 20 мая 2026 года в пекинском Доме народных собраний Совместное заявление России и Китая о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства, стратегического взаимодействия и стабильности наших отношений носит программный характер, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям и координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Объем документа достигает 47 страниц, он задает магистральные направления развития связей двух стран на годы вперед. В дополнение к нему лидеры приняли отдельную декларацию о становлении многополярного мира, продлили действие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года, а также санкционировали подписание около 40 межправительственных и корпоративных соглашений», — объяснил парламентарий.

Основной практический выигрыш для российской экономики, объяснил Гаврилов, состоит в закреплении торгового канала. Его объем в 2025 году достиг почти 240 миллиардов долларов, причем расчеты двух стран практически полностью переведены на рубли и юани и тем самым выведены за рамки западной финансовой инфраструктуры, добавил депутат.

По словам парламентария, стержнем взаимодействия остается энергетика. Он объяснил, что «Росатом» ведет строительство седьмого и восьмого энергоблоков атомной электростанции «Тяньвань», что обеспечивает многолетнюю загрузку российской атомной отрасли. Зафиксированы и договоренности по новому перспективному проекту в энергетической сфере, заявил депутат.

«Подписано значимое для РЖД соглашение о совместном строительстве железной дороги, речь идет о втором пути колеи 1435 миллиметров на трансграничном участке от Забайкальска до Маньчжурии, который к 2030 году добавит до 11 миллионов тонн пропускной способности и порядка 50 пар грузовых поездов в сутки на крупнейшем погранпереходе двух стран», — рассказал парламентарий.

Вместе с тем Гаврилов отметил, что во время визита Россия зафиксировала договоренности с китайскими партнерами о совместных инфраструктурных и инвестиционных проектах внутри обеих стран и о выходе компаний на рынки государств Шанхайской организации сотрудничества.

Также до 31 декабря 2027 года продлен безвизовый режим, действующий с 2025-го. А перекрестные Годы образования 2026 и 2027 годов закладывают основу для подготовки специалистов со знанием языка и культуры партнера.

«За 2025 год в Китае побывали свыше двух миллионов россиян, а почти один миллион китайцев приехал в Россию, что прямо отражается на доходах туризма, перевозчиков, гостиниц и общественного питания приграничных регионов Сергей Гаврилов председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имуществе¬нным отношениям и координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР

В совокупности, указал депутат, подписанные документы продолжают политическое сближение Москвы и Пекина в прикладную плоскость и дают российскому бизнесу долгосрочный горизонт планирования при работе на восточном направлении.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили переговоры, которые длились почти три часа. Встреча на высшем уровне, начавшаяся с общения Путина и Си Цзиньпина в узком составе, проходила в Доме народных собраний в Пекине. Затем к главам государств присоединилась основная часть делегаций, переговоры продолжились в расширенном составе.