Россйский фигурист Гуменник рассказал о главном выводе насчет Олимпиады

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал о главном выводе насчет Олимпиады. Его слова приводит «Мир фигурного катания».

«Оказалось, что все не так страшно и безумно интересно. Уникальный шанс выступить на Олимпиаде выпадает далеко не всем, и им нужно правильно воспользоваться», — сказал Гуменник.

Также спортсмен отметил необходимость правильно подготовиться к Олимпиаде. «Олимпийский турнир — это не русская рулетка. Отправляясь на него, нужно отшлифовать свои программы и быть на сто процентов уверенным в себе. Нужно сделать так, чтобы твою судьбу определяла не цепочка случайностей, а настрой и концентрация», — заявил Гуменник.

Гуменник занял шестое место на Играх-2026. Аналогичный результат показала российская фигуристка Аделия Петросян.