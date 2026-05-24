Новости спорта
15:43, 24 мая 2026Спорт

Олимпийский чемпион оценил переход сына Плющенко в сборную Азербайджана

Александр Тихонов: Александр Плющенко сделал правильно, поменяв гражданство
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / фотохост-агентство РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил переход Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в сборную Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывший спортсмен отказался считать это предательством. «Мое мнение — рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше. Это нормальное решение. Но я свое гражданство не поменял. А он все сделал правильно», — заявил Тихонов.

Ранее решение Плющенко-младшего поддержал двукратный призер Олимпиад и заслуженный тренер России Александр Жулин. По словам специалиста, в этом переходе нет ничего страшного.

21 мая стало известно, что 13-летний Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за Азербайджан. Ранее Плющенко-старший неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами.

