Россия
18:34, 24 мая 2026

Раскрыто состояние привезенного в Москву пострадавшего при ударе по колледжу в ЛНР

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пострадавшему при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета, которого доставили в Москву, проведут операцию. Прогноз благоприятный, рассказал заведующий отделением последствий травм опорно-двигательной системы и гнойных осложнений НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России Арчил Цискарашвили, пишет РИА Новости.

По его словам, речь идет о 23-летнем мужчине, поступившем с множественными переломами костей стопы и повреждениями мягких тканей. «Наши специалисты выполнили вторичную хирургическую обработку. Сейчас пациент проходит дополнительное обследование в центре, будет проведена операция. Прогноз благоприятный с сохранением ноги», — подчеркнул Цискарашвили.

Он добавил, что пациент еще на месте получил грамотную первую помощь.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что число пострадавших при ударе ВСУ по колледжу выросло до 65, включая жертв.

ВСУ нанесли удар по колледжу в ЛНР в ночь на 22 мая. Прилеты пришлись по учебному корпусу и общежитию, где в тот момент находились десятки людей. Спасти не удалось 21 студента в возрасте от 18 до 22 лет.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он рассказал, что 16 украинских беспилотников в три волны атаковали одно и то же место. Кроме того, глава государства дал Минобороны РФ приказ подготовить предложения по ответным действиям. В ночь на 24 мая Российская армия нанесла удар по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам.

