Ставших жертвами удара ВСУ по колледжу в ЛНР студенток похоронят в подвенечных платьях

Лантратова: Многих жертв удара по колледжу в ЛНР похоронят в подвенечных платьях

Многих студенток, ставших жертвами удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета, похоронят в подвенечных платьях. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова во время беседы с журналистами, видео которой опубликовано в Telegram.

Она подчеркнула, что среди жертв есть молодые люди 2006 и 2007 годов рождения.

Ранее в Минздраве России рассказали, что в больницах Луганской Народной Республики (ЛНР) остаются на лечении восемь пострадавших, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии.

ВСУ нанесли удар по колледжу в ЛНР в ночь на 22 мая. Прилеты пришлись по учебному корпусу и общежитию, где в тот момент находились десятки людей. Жертвами стал 21 студент в возрасте от 18 до 22 лет, еще 42 человека пострадали.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он рассказал, что 16 украинских беспилотников в три волны атаковали одно и то же место. Кроме того, глава государства дал Минобороны РФ приказ подготовить предложения по ответным действиям. В ночь на 24 мая Российская армия нанесла удар по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам.