В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по российскому колледжу

Минздрав: В больницах остаются 8 пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

В больницах Луганской Народной Республики (ЛНР) остаются на лечении восемь пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. Об этом сообщил Минздрав России, пишет РИА Новости.

«Состояние одного из них остается крайне тяжелым, трое — в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести», — рассказали в ведомстве.

Ранее в администрации главы ЛНР Леонида Пасечника сообщили «Ленте.ру», что установлены личности всех жертв атаки на колледж. Жертвами стал 21 студент в возрасте от 18 до 22 лет, еще 42 человека пострадали.

ВСУ нанесли удар по колледжу в ЛНР в ночь на 22 мая. Прилеты пришлись по учебному корпусу и общежитию, где в тот момент находились десятки людей.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он рассказал, что 16 украинских беспилотников в три волны атаковали одно и то же место. Кроме того, глава государства дал Минобороны РФ приказ подготовить предложения по ответным действиям. В ночь на 24 мая Российская армия нанесла удар по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам.