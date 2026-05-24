Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:15, 24 мая 2026Россия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по российскому колледжу

Минздрав: В больницах остаются 8 пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В больницах Луганской Народной Республики (ЛНР) остаются на лечении восемь пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. Об этом сообщил Минздрав России, пишет РИА Новости.

«Состояние одного из них остается крайне тяжелым, трое — в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести», — рассказали в ведомстве.

Ранее в администрации главы ЛНР Леонида Пасечника сообщили «Ленте.ру», что установлены личности всех жертв атаки на колледж. Жертвами стал 21 студент в возрасте от 18 до 22 лет, еще 42 человека пострадали.

ВСУ нанесли удар по колледжу в ЛНР в ночь на 22 мая. Прилеты пришлись по учебному корпусу и общежитию, где в тот момент находились десятки людей.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он рассказал, что 16 украинских беспилотников в три волны атаковали одно и то же место. Кроме того, глава государства дал Минобороны РФ приказ подготовить предложения по ответным действиям. В ночь на 24 мая Российская армия нанесла удар по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о своих первых звонках после российского удара возмездия по Киеву

    Олимпийский чемпион оценил переход сына Плющенко в сборную Азербайджана

    Лукашенко поговорил по телефону с Макроном

    Макрон осудил Россию за удар «Орешником» по Украине

    В российском городе на детскую площадку завезли песок с кладбища

    Сотрудничество России и Китая напугало союзника США

    Россиянам с запорами раскрыли способы наладить регулярный стул

    Вагон с топливом загорелся после удара ВСУ по железной дороге в российском регионе

    В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по российскому колледжу

    Общественница записала ролик с монобровью и получила благодарность от властей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok