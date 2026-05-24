21:52, 24 мая 2026Россия

Стало известно о храбром поступке мужчины во время удара ВСУ по российскому колледжу

Пасечник: Житель Старобельска пострадал, спасая детей при ударе ВСУ по колледжу
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник рассказал о мужественном поступке местного жителя, который бросился на помощь детям в первые минуты удара ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). Подробности он раскрыл на платформе «Макс».

По его словам, мужчина до последнего пытался выводить несовершеннолетних в безопасное место, несмотря на разгоревшийся пожар и повторные взрывы, пока сам не был ранен.

«Настоящий мужественный поступок. Поблагодарил его за неравнодушие и отвагу», — написал Пасечник, отметив, что пожелал ему и всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Украинские войска нанесли удар по колледжу в ЛНР в ночь на 22 мая. Вражеские силы совершили атаку на учебный корпус и общежитие, где в тот момент находились десятки людей.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Как рассказал российский лидер, 16 украинских беспилотников в три волны атаковали одно и то же место. Путин дал Минобороны РФ приказ подготовить предложения по ответным действиям. Армия России в ночь на 24 мая ударила по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам.

