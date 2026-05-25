Валуев одной фразой оценил переход сына Плющенко в сборную Азербайджана

Валуев: Переход сына Плющенко в сборную Азербайджана — его личное решение

Депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев оценил переход Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в сборную Азербайджана. Его слова приводит Общественная служба новостей.

«Это личное дело сына Плющенко», — заявил Валуев. Он посчитал, что никто не вправе поддерживать решение спортсмена или осуждать его.

Ранее решение Плющенко-младшего поддержал двукратный призер Олимпиад и заслуженный тренер России Александр Жулин. По словам специалиста, в этом переходе нет ничего страшного.

21 мая стало известно, что 13-летний Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за Азербайджан. Ранее Плющенко-старший неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами.