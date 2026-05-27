Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:46, 27 мая 2026Наука и техника

Эффективность российского «Импульса» в зоне СВО оценили

«Ростех»: НРТК «Импульс» подтвердили свою эффективность в зоне СВО
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российские наземные робототехнические комплексы (НРТК) «Импульс» подтвердили свою эффективность в зоне специальной военной операции (СВО). С такой оценкой выступила госкорпорация «Ростех».

«Это касается как вооруженных, так и транспортных роботов. При этом они отличаются живучестью в боевых условиях — выдерживают попадания осколков противопехотных мин и касательных выстрелов автоматического оружия», — сказал эксплуатирующий НРТК военнослужащий.

Существенным преимуществом «Импульса» он счел его высокую проходимость, обеспечиваемую гусеничным шасси. Военнослужащий добавил, что НРТК может использоваться в качестве тягача для буксировки трехтонной гаубицы Д-30.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

В январе движение «Народный фронт» сообщило, что в зону СВО доставили сотни российских многофункциональных НРТК «Импульс».

В том же месяце оператор НРТК 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии Южного военного округа в составе группировки «Центр» с позывным Енот рассказал, что российские НРТК, в частности, платформа «Курьер», при спутниковом управлении неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Масштабы повреждений из-за удара ракет Storm Shadow по Севастополю выросли

    В России высказались о перспективах выхода Армении из ЕАЭС

    Огромный самосвал застрял под путепроводом в Белоруссии

    На Западе заподозрили Зеленского в авторитаризме

    В Германии потребовали отставки Мерца

    В Британии оценили возможность начала войны между Россией и Европой

    Дачникам назвали способ защитить огород от резкого похолодания

    Боец «Ахмата» сломала позвоночник в ДТП в прифронтовой зоне

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Боевые возможности Су-57Д раскрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok