Эффективность российского «Импульса» в зоне СВО оценили

«Ростех»: НРТК «Импульс» подтвердили свою эффективность в зоне СВО

Российские наземные робототехнические комплексы (НРТК) «Импульс» подтвердили свою эффективность в зоне специальной военной операции (СВО). С такой оценкой выступила госкорпорация «Ростех».

«Это касается как вооруженных, так и транспортных роботов. При этом они отличаются живучестью в боевых условиях — выдерживают попадания осколков противопехотных мин и касательных выстрелов автоматического оружия», — сказал эксплуатирующий НРТК военнослужащий.

Существенным преимуществом «Импульса» он счел его высокую проходимость, обеспечиваемую гусеничным шасси. Военнослужащий добавил, что НРТК может использоваться в качестве тягача для буксировки трехтонной гаубицы Д-30.

В январе движение «Народный фронт» сообщило, что в зону СВО доставили сотни российских многофункциональных НРТК «Импульс».

В том же месяце оператор НРТК 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии Южного военного округа в составе группировки «Центр» с позывным Енот рассказал, что российские НРТК, в частности, платформа «Курьер», при спутниковом управлении неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины.