17:36, 31 мая 2026

Космонавт объяснил «пробитую русофобию» братьев-астронавтов Келли

Иван Потапов
Михаил Корниенко. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Бывшие астронавты НАСА — братья-близнецы Скотт и Марк Келли — идейные последователи американского политика и военного Джона Маккейна. Так «Газете.ру» объяснил их русофобию космонавт госкорпорации «Роскосмос», Герой России Михаил Корниенко.

«Ну, я идиотов не комментирую. Они с брательником — двое из ларца одинаковых с лица. Как можно что-то с орбиты украсть? Я уже десятый комментарий даю, это пробитые русофобы, это последователи Маккейна — летчика, который подох недавно. Видимо, он реинкарнировался в Марка Келли. Они демократы и русофобы, и мозги у них девственно чистые у обоих», — заявил Корниенко.

Ранее Марк Келли заявил, что успешное выполнение миссии у российских космонавтов якобы находится лишь на четвертом месте. По его словам, их трудовая деятельность проходит согласно поговорке: «Если ты ничего не украл на работе за день, значит, день прошел зря».

В марте 2022 года Скотт Келли, назвавший в Twitter (переименовано в Х) «Димоном» Дмитрия Рогозина, занимавшего тогда должность гендиректора «Роскосмоса», напомнил, что его жена Амико имеет родственников украинского происхождения, а с начала спецоперации России американцам украинского происхождения пришлось столкнуться с двумя травмами — беспокойством за судьбу своей родины, которой живущие в США украинцы по-прежнему считают Украину, а также «ненавистными высказываниями дома, в США, за то, что они воспринимаются как русские».

Тогда же НАСА попросило бывшего астронавта и его коллег выбирать слова.

Джон Маккейн (1936-2018) — американский сенатор, критик российского президента Владимира Путина, участник бомбардировок Северного Вьетнама. В октябре 1967 года попал в плен, в котором провел более пяти лет. Был освобожден благодаря усилиям своего отца — командующего Тихоокеанским флотом США Джоном Сидни Маккейном-младшим.

На борту МКС Корниенко и Скотт Келли пробыли вместе почти год (с марта 2015 года).

