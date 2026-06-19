При налете на Москву заметили новый украинский дрон «Сичень». Его сравнивали с российской «Геранью»

При атаке на Москву 18 июня заметили шесть новых украинских дронов «Сичень»

При налете на Москву 18 июня заметили новый украинский дрон-камикадзе «Сичень» («Январь») — в атаке приняли участие минимум шесть таких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили крупнейшую за два года атаку на Москву. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 190 БПЛА. Был поврежден, в частности, Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Также сообщалось, что ВСУ применили большую часть имеющихся у них дальнобойных дронов, в том числе БПЛА типов «Лютый», FP-1, «Морок», «Бобер».

Стая минимум из шести украинских «геранеподобных» дронов-камикадзе «Сичень» («Январь») один за одним пролетает в сторону Московского НПЗ во время утреннего налета. Как и говорилось ранее, противник применил по Москве едва ли не всю основную номенклатуру своих БПЛА Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Что известно о новом беспилотнике?

Как сообщало издание «Военное обозрение», в середине апреля 2026 года в Киеве состоялась выставка, на которой официально представили «Сичень» — дальнобойный БПЛА самолетного типа, выполненный по схеме «бесхвостка». Его продемонстрировали под общим брендом Министерства стратегических отраслей промышленности Украины, разработчик не раскрывался. Дрон называли близким аналогом российской «Герани-2».

По заявлениям украинской стороны, стартовая масса «Сиченя» — 140 килограммов, дальность полета — 1400 километров, максимальная скорость — 200 километров в час. Беспилотник несет боевую часть массой 40 килограммов (предположительно, осколочно-фугасную, зажигательную).

Источник отмечал, что указанный украинский дрон предназначен для поражения стационарных целей с заранее известными координатами. Система управления: автопилот и средства навигации, предположительно, спутниковые и инерциальные.

Военный и БПЛА ВСУ в Сумах Фото: Francisco Richart / Anadolu via Getty Images

В России оценили запас БПЛА у Украины

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» оценил запас дронов у украинской армии. Он подчеркнул, что российские силы ПВО могут сбивать 90-95 процентов БПЛА ВСУ.

ВСУ сейчас недостатка в дронах не испытывают. Европа поставляет им все линейки, там Франция производит, Англия, Германия, и все это поставляется. Другое дело — какое качество. Я думаю, что качество у них пока еще недостаточно большое для того, чтобы преодолевать наши системы ПВО Анатолий Матвийчук полковник в отставке

Управляющий FPV-дроном военный ВСУ в Харьковской области Фото: Alina Smutko / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» призвал нанести по Украине такой удар, который бы предотвратил все террористические действия со стороны ВСУ.

«Мы говорили и говорим о красных линиях. Мы говорим о недопустимости. И мы должны говорить об адекватности ответных ударов и к чему это приведет. У нас есть позиции, договоренности в Анкоридже [по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа]. Мы должны их придерживаться и действовать», — уточнил депутат.