Главное к утру 7 июля. Пенсии без справок, новые лимиты для ареста имущества и отмена домашки для первоклассников
Куда летели беспилотники и ракеты этой ночью
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из 430 летевших к столице аппаратов 36 военные сбили недалеко от города, а остальные — на дальних подступах.
В Ярославле системы ПВО уничтожили свыше 70 беспилотников, которые пытались атаковать местный нефтеперерабатывающий завод. Из-за налета местный аэропорт дважды за сутки приостанавливал работу, но уже к вечеру возобновил прием рейсов.
ИДЕЯ
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин считает, что государство должно предоставить налоговые вычеты и другие преференции компаниям, которые пострадали от дронов.
Белгород и соседние районы ночью дважды обстреляли ракетами. Основной удар пришелся на село Беловское: один мирный житель погиб, еще трое получили ранения. В самом областном центре обошлось без жертв, но загорелся инфраструктурный объект, а люди временно остались без света и воды.
В Курске дрон врезался в технический этаж жилой высотки на проспекте Вячеслава Клыкова, никто не пострадал. Обломки повредили несколько частных домов в разных районах города. Cпециалисты оценивают ущерб, чтобы помочь жителям с ремонтом.
Как российская армия перехватывает ракеты и куда движется после Константиновки
Вооруженные силы России успешно сбили украинские ракеты FP-5 «Фламинго» благодаря самолетам дальнего обнаружения А-50У, сообщил журнал Military Watch Magazine. Речь об атаке 5 июня на Поволжье. Издание отметило, что наша противовоздушная оборона сработала слаженно, поэтому ни одна из 5 выпущенных ракет не достигла своей цели.
Обновленный самолет А-50У может находиться в воздухе больше 9 часов без дозаправки — дальность его полета выросла на 15-20%. А радиотехнический комплекс «Шмель-2» позволил увеличить дальность обнаружения целей на 33%. Теперь один такой борт может держать на радаре сразу 300 объектов и одновременно передавать данные 40 нашим истребителям. Для сравнения: прошлая версия самолета видела только 200 объектов и вела всего 20 боевых машин.
Тем временем российская армия продолжает наступление на северо-запад, чтобы освободить два новых населенных пункта — Осыково и Алексеево-Дружковку. Военные также улучшают позиции к северо-востоку от недавно занятой Константиновки.
Какие планы НАТО обсудит на самом коротком саммите в Анкаре
Программа включает только рабочий ужин 7 июля и одну пленарную сессию 8 июля. Она продлится меньше трех часов. По данным журналистов, все основные документы уже готовы и долгих обсуждений не предвидится. Всю финансовую помощь и антироссийские военные проекты участники попытаются представить Трампу просто как выгодный бизнес-проект.
Ожидается, что на саммите страны НАТО договорятся повысить свои военные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Чтобы не провоцировать конфликты с американским лидером, на встречу даже не пустят выступать Владимира Зеленского.
Накануне саммита президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что лидеры НАТО якобы одобряют атаки ВСУ вглубь российской территории. При этом он признал, что в ближайшее время Украину в военный блок не возьмут. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий жестко ответил на эти слова. Депутат уверен, что такими громкими выпадами финский политик лишает себя шансов на любые переговоры с Москвой в будущем.
Как изменился порядок оформления пенсии с 7 июля
С 7 июля Минтруд России упростил процедуру назначения пенсий. Теперь вам не придется самостоятельно собирать и приносить справки о стаже работы и заработке. Социальный фонд запросит все недостающие сведения напрямую через государственные цифровые платформы.
Если нужная информация уже есть в электронных базах данных, для оформления выплат вам понадобятся только паспорт и СНИЛС.
Главная цель таких мер — автоматизировать процесс назначения выплат и избавить будущих пенсионеров от бумажной волокиты.
Новые правила затрагивают оформление сразу нескольких видов выплат: страховых, накопительных и государственных пенсий, а также фиксированных надбавок к ним. Дополнительные бумаги могут потребовать лишь в одном случае — если сведений о вашей работе в государственных или муниципальных архивах просто нет.
Первоклассников освободили от домашних заданий
С 1 сентября 2026 года российские школы перестанут задавать на дом уроки ученикам первых классов. Минпросвещения официально исключило из своих методических рекомендаций старую норму, которая допускала такие нагрузки для первоклашек.
Раньше суммарно на подготовку ко всем занятиям ребенок должен был тратить не больше одного часа в день. Теперь Минпросвещения решило полностью отказаться от этой практики.
Лимит долга для ареста имущества хотят изменить
Минюст планирует поднять минимальный порог задолженности для ареста имущества с 3 до 10 тысяч рублей. Также ведомство предложило ограничивать арест строго суммой долга, чтобы у человека больше не блокировали сразу все банковские счета из-за небольших штрафов.
В министерстве отметили, что предложенный им закон защитит права граждан от излишних ограничений. Часто люди не могут совершать сделки с квартирой или машиной из-за пустякового долга. Нововведения помогут сделать процедуру взыскания более справедливой.
Помимо сумм, изменится и сам механизм поиска счетов должника. Если закон примут, то когда он вступил в силу, приставы будут искать информацию так:
- сначала направят запрос в налоговую службу;
- если денег на найденных счетах не хватит, начнут перепроверять данные через банки и кредитные организации.
Это поможет упростить бюрократические процедуры и ускорить процесс работы с документами.
Что еще важно и интересно: коротко
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Глава МВД России Владимир Колокольцев прилетел в Нью-Йорк. Там он поучаствует в Пятом саммите начальников полиций стран ООН, который проходит с 7 по 8 июля, а также проведет несколько двусторонних встреч.
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Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб обратился в полицию из-за прослушки. Найти скрытый микрофон в его домашнем кабинете в Женеве помогла плановая проверка безопасности. По предварительным данным, неизвестные установили шпионское оборудование около 3 лет назад.
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**Правительство Бразилии опасается военного вторжения США. Американские власти официально признали бразильские уличные банды террористическими организациями, и это возмутило министра иностранных дел южноамериканской страны Мауро Виэйру. Дипломат уверен: новый статус никак не поможет одолеть оргпреступность, зато развяжет Вашингтону руки для применения силы на чужой территории.