Главное к утру 7 июля. Пенсии без справок, новые лимиты для ареста имущества и отмена домашки для первоклассников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из 430 летевших к столице аппаратов 36 военные сбили недалеко от города, а остальные — на дальних подступах.

В Ярославле системы ПВО уничтожили свыше 70 беспилотников , которые пытались атаковать местный нефтеперерабатывающий завод. Из-за налета местный аэропорт дважды за сутки приостанавливал работу, но уже к вечеру возобновил прием рейсов.