Предложение Зеленского о встрече с Путиным, новый-старый бензин и рекордная стоимость дизтоплива на бирже. Главное за 15 июня
Зеленский предложил Путину встречу на саммите G7
Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться на саммите G7 во Франции. Киев направил запрос в Кремль по трем каналам: через посредников, дипломатов и разведку, сообщают СМИ.
Зеленский заявил, что на саммите в городе Эвиан-ле-Бен будут присутствовать Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, поэтому встреча лидеров станет хорошей возможностью для совместных переговоров.
По его словам, США уже согласились направить официальное приглашение российскому президенту.
Лидеры стран «Большой семерки» планируют использовать саммит, чтобы переубедить Дональда Трампа по украинскому вопросу, сообщало издание Politico. Европейские политики хотят убедить главу Белого дома в «победе» Украины.
Россия входила в состав G8 с 1997 по 2014 год, но после присоединения Крыма западные страны отказались работать в таком формате. G8 превратилась в G7.
Дональд Трамп в 2018 и 2025 годах предлагал вернуть Москву в клуб, однако другие члены объединения блокировали эту идею. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не заинтересована в возвращении из-за ангажированности формата, и считает более перспективной работу в рамках G20.
Москва пока не комментировала эту инициативу.
При этом в начале июня Путин сказал, что встреча с Зеленским возможна после достижения договоренностей «на длительную историческую перспективу», а не на три месяца или полгода.
Я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны — остановить наступление наших вооруженных сил, вот и все… Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться.
Россия нанесла удар возмездия за атаки Киева. Что известно
Россия нанесла массированный ответный удар высокоточным оружием по оборонным объектам Украины. Минобороны сообщило, что атака стала ответом на террористические акты Киева.
Российские ракеты и беспилотники уничтожили цеха по производству дронов на территории киностудии имени Довженко, заводы «Радар», «Маяк», «Буревестник» и крупный логистический терминал, где хранилась военная продукция.
Также под удар попали четыре военных аэродрома и призывные пункты ВСУ в Киеве.
Координатор подполья Сергей Лебедев назвал одной из самых разрушительных точек Синельниково в Днепропетровской области. Там ракета попала в склад боеприпасов.
Также военные поразили «Днепровский завод электромеханического оборудования», а в Харькове — предприятия «Гринхаус Солюшн» и «ДТ-1 групп», собиравшие боевые части для БПЛА.
Еще высокоточное оружие разрушило цеха «Киевского агрегатного завода» и «Авиаремонтного завода № 410», выпускавшие детали для беспилотников.
Реакция Зеленского
Владимир Зеленский призвал лидеров «Большой семерки» дать «решительный ответ» и передать Киеву больше систем ПВО.
Первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что России не стоит ориентироваться на жалобы Зеленского и реакцию Запада.
По его словам, бить по военной инфраструктуре нужно еще сильнее, чтобы помогать российским военным продвигаться вперед.
Цитата дня: Лавров о сроках окончания конфликта
Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что не стал бы гадать о сроках окончания конфликта.
Все решается, как сказал президент [России Владимир] Путин, в условиях, когда Запад не выполняет своих обязательств, когда из-за агрессивной политики ЕС вместе с Британией саботируются договоренности Аляски.
Что еще важно: победа России в Гааге, бензин попроще и проблемы со связью во время выборов
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Если максимально упростить, вердикт выглядит так: независимый суд закрепил за Россией право над углеводородными, рыбными и другими ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также отказал Украине в требованиях «компенсаций» за их использование и «ущерб».
«Впервые в истории в юридически обязательном решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории», — подчеркнул МИД.
Разбирательство длилось 10 лет. Среди прочего Украина требовала «демонтировать» Крымский мост.
«Отклонено абсурдное и циничное требование Украины о демонтаже Крымского моста. Само заявление этого заведомо невыполнимого требования показало бесчеловечную сущность киевского режима, до сих пор стремящегося "наказать" крымчан за их выбор в пользу России», — прокомментировали это в МИД.
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Я считаю, что не надо роптать, потому что давайте поставим на чашу весов: ты не смог зайти в интернет или спасенные жизни людей.
Что еще интересно: публичное появление Набиуллиной и ругающийся чиновник
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