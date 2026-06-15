Предложение Зеленского о встрече с Путиным, новый-старый бензин и рекордная стоимость дизтоплива на бирже. Главное за 15 июня

Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться на саммите G7 во Франции. Киев направил запрос в Кремль по трем каналам: через посредников, дипломатов и разведку, сообщают СМИ.

Зеленский заявил, что на саммите в городе Эвиан-ле-Бен будут присутствовать Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, поэтому встреча лидеров станет хорошей возможностью для совместных переговоров.

По его словам, США уже согласились направить официальное приглашение российскому президенту.