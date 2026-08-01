Удар ВС России по Киеву, индексации пенсий и обязательные приложения. Главное к утру 1 августа

Сообщается, что после ударов поражен оборонный завод «Артем», где производят ракеты и авиатехнику, а также завод «Буревестник» в Святошинском районе, который занимается радиолокационными системами. Кроме того, прилет зафиксирован на ТЭЦ-5 — в нескольких районах пропало электричество, наблюдаются проблемы с водоснабжением.

Удар по заводу по производству БПЛА американской компании Terminal Autonomy в Киеве напомнил Западу о законных целях российской армии . Об заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. «Это все будет атаковано. Американский это завод, украинский или какой-либо другой. Все это законные цели», — отметил он.

По его словам, та же участь ждет и иностранных военных, если Запад решит разместить контингент на Украине.