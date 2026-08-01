Удар ВС России по Киеву, индексации пенсий и обязательные приложения. Главное к утру 1 августа
ВС России поразили оборонные заводы в Киеве
В ночь на 1 августа ВС России атаковали Киев. По городу и области выпустили более 25 баллистических и гиперзвуковых ракет, сообщает Mash. Среди них — «Искандер» и «Циркон». Также применялись реактивные дроны.
Системы противовоздушной обороны не справлялись с масштабами атаки — по словам местных жителей, работу ПВО не было слышно.
Сообщается, что после ударов поражен оборонный завод «Артем», где производят ракеты и авиатехнику, а также завод «Буревестник» в Святошинском районе, который занимается радиолокационными системами. Кроме того, прилет зафиксирован на ТЭЦ-5 — в нескольких районах пропало электричество, наблюдаются проблемы с водоснабжением.
Удар по заводу по производству БПЛА американской компании Terminal Autonomy в Киеве напомнил Западу о законных целях российской армии. Об заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. «Это все будет атаковано. Американский это завод, украинский или какой-либо другой. Все это законные цели», — отметил он.
По его словам, та же участь ждет и иностранных военных, если Запад решит разместить контингент на Украине.
Атаки беспилотников на российские регионы за ночь. Что известно
В ночь на 1 августа ВСУ предприняли попытку нанести удар по Ростовской области. Над регионом уничтожили более 20 беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Беспилотники уничтожили в Таганроге и четырех районах области. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Силы ПВО также сбили четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Где именно и есть ли разрушения или пострадавшие, мэр не уточнил.
Аэропорт Жуковский после полуночи дважды приостанавливал работу. Домодедово принимает и отправляет рейсы «по согласованию с соответствующими органами». Также в аэропорту Ярославля («Туношна») ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов — для обеспечения безопасности полетов
Всего за ночь силы ПВО сбили 274 беспилотника над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
Татьяна Ким сделала заявление на фоне атак по складам WB
Основательница Wildberries заявила, что убытки несут предприниматели не только из России, но и из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая. «Уже почти две недели склады нашей компании подвергаются террористическим атакам», — отметила Ким.
Поэтому компания обсудила с правительством меры поддержки пострадавшего бизнеса. Сейчас разрабатывается общая система, детали которой озвучат в ближайшие дни.
Тем временем Wildberries уже провела два транша выплат продавцам, чьи товары пострадали. Во вторую волну попало почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Для крупных партнеров ввели повышенную скидку, кредитные каникулы и другие меры.
Накопительные пенсии россиян выросли с 1 августа
Социальный фонд провел ежегодный перерасчет накопительных пенсий. Выплаты увеличились на 17,3% для более чем 133 тысяч граждан.
Перерасчет не связан с работой пенсионера и зависит от результатов инвестирования средств. Также на 19,2% выросла срочная пенсионная выплата — ее получают свыше 34 тысяч человек.
Кроме того, фонд установил доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в прошлом году. Их получили более 105 тысяч человек.
В России утвердили список приложений для предустановки в 2027 году
Правительство РФ утвердило перечень программ из России и стран ЕАЭС, которые в 2027 году должны быть предварительно установлены на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры. В список вошли 40 приложений, большинство из которых уже есть в действующем перечне на 2026 год.
Среди них — RuStore, «Госуслуги», «Одноклассники», «ВКонтакте», «Дзен», сервисы «Яндекса» и мессенджер «Макс». Поисковой системой по умолчанию утвержден «Яндекс».
В храме Василия Блаженного в Москве произошел пожар
Ночью 1 авуста огонь вспыхнул в кабинете директора на первом этаже — загорелись личные вещи и мебель, сообщает ТАСС. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
По данным Mash, на Красную площадь приехало 15 машин. Спасатели зашли внутрь, над куполами здания поднимался белый дым.
Очевидица рассказала, что задымление продолжалось около получаса. Дым шел небольшими клубами, открытого огня видно не было, но в воздухе чувствовался сильный запах гари. Причины пожара пока не уточняются.
Справку для опеки над детьми хотят сделать электронной
Минздрав планирует добавить на «Госуслуги» электронную справку для оформления опеки над детьми. Согласно проекту, заключение врачебной комиссии будет выдаваться на руки или формироваться в электронном виде. Документ станет доступен на портале госуслуг.
Справка будет действительна в течение шести месяцев. По желанию гражданина ен могут выдать и в бумажном виде.
В России нашли неизвестный науке минерал дороже золота
В Кировском руднике Хибинского массива обнаружили новый минерал. Его назвали «Кольский ашкрофтин». В состав камня входит редкоземельный элемент иттрий, а также кремний, калий, натрий и другие элементы.
Это уже не просто красивый камень, это химический архив земной коры — иттрий, кремний, калий, натрий и целая таблица Менделеева в одном кристалле
Структура кристалла — одна из самых сложных среди известных науке. Цена за налет на породе составляет 145 долларов за миллиметр — это существенно дороже золота.