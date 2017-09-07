Почувствуй в себе тигра

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Путина попросили помочь с Северной Кореей и переименовать Дальний Восток

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В четверг, 7 сентября, во второй день Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялось центральное его событие — пленарное заседание, в котором приняли участие лидеры России, Монголии, Южной Кореи и Японии. Владимир Путин объяснял азиатским гостям, почему им стоит инвестировать в Дальний Восток, Мун Чжэ Ин говорил о своей любви ко всему русскому, а Синдзо Абэ разглядел блестящее будущее отношений между Токио и Москвой. И всех объединяла общая угроза — ядерная программа КНДР, которую Пхеньян не собирается сворачивать. Но именно поэтому Северную Корею следует звать к сотрудничеству, а не на кладбище, убеждал российский президент. О чем еще со сцены ВЭФ говорили собравшиеся — в материале «Ленты.ру».

«Дедушкина оговорка» и другие льготы

Накануне президент устроил разнос министрам за плохую работу по развитию Дальнего Востока, припомнив и бюрократическую волокиту, и транспортную недоступность, и, самое главное, продолжающийся отток населения из ДФО: за последние 25 лет отсюда уехали почти два миллиона жителей. Но критику Путин оставил для внутреннего пользователя, а иностранцам предложил сосредоточиться на привлекательных сторонах региона. Все-таки именно здесь рост промышленного производства опережает средние показатели по России.

Поэтому когда модератор пленарной сессии — председатель компании Hang Lung Properties Ронни Чичунг Чан — заметил, что не представляет ни Китай, ни Америку, Путин предложил ему инвестировать в Дальний Восток «миллионов десять» долларов и получить российский паспорт, чтобы ездить сюда «как домой». А затем долго объяснял, почему стоит вкладывать деньги в этот регион.

На Дальнем Востоке прокладываются новые транспортные коридоры и наращиваются портовые мощности, чтобы у бизнеса была возможность быстро и дешево доставлять свою продукцию из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу, обрисовывал картину Путин. Упомянул он и о планах «планетарного масштаба» — возвести железнодорожный переход на остров Сахалин, а затем соединить его с японским Хоккайдо (о такой возможности ранее на форуме рассказывал первый вице-премьер России Игорь Шувалов). Кроме того, началась выдача электронных виз иностранцам, приезжающим во Владивосток. Этой возможностью только за четыре недели воспользовалось порядка 1,3 тысячи человек. С 1 января 2018 года по электронной визе можно будет въехать и на Камчатку, и на Сахалин.

Любой из инвесторов ТОР (территорий опережающего развития) и Свободного порта Владивосток будет иметь 10-летнюю льготу по уплате страховых взносов, пообещал Путин. Для проектов на сумму свыше 100 миллиардов рублей будет продлена льгота по налогу на прибыль с 10 до 19 лет. А в соглашениях с резидентами ТОР будет зафиксирована «дедушкина оговорка», когда первые 10 лет условия ведения бизнеса не могут ухудшаться.

С любовью к русскому

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступавший на пленарном заседании вторым номером, по сути, знакомился во Владивостоке с российским коллегой и, вообще, был в этом городе впервые. Год назад республику на форуме представляла Пак Кын Хе, которая затем оказалась в центре коррупционного скандала, а позже подверглась импичменту и была арестована.

Мун Чжэ Ин сразу заявил о желании подружиться с Путиным, а днем ранее во время двусторонних переговоров старался указать на общие с ним черты. На пленарной сессии он также искал схожие моменты. И нашел — смелость обоих лидеров. Мун Чжэ Ин говорил по-восточному образно (в прошлом году таким же приемом воспользовался премьер-министр Японии Синдзо Абэ). Видимо, в Азии решили, что это верный способ наладить диалог с российским президентом.

Кореец, например, рассказывал, как увидел леса Дальнего Востока и они напомнили ему силуэт тигра. «С давних времен корейцы считают тигра священным животным и очень любят его, — отметил он и обратился к Путину. — Многим кажется, что ваш дух, господин президент, похож на дух амурского тигра». При этом южнокорейский лидер подчеркнул, что у него тоже есть своеобразное сходство с этим животным: слово «Ин» в его имени означает «тигр».

Решительно все русское нравилось Мун Чжэ Ину: он цитировал Екатерину II и хвалил ее за прозорливость, называл Достоевского, Толстого и Чехова любимыми для корейцев писателями. Русский балет, само собой, тоже был у него в почете. И, наконец, предложил России навести девять мостов сотрудничества: «мост газа, железной дороги, Северного морского пути, судостроения, создания рабочих групп, сельского хозяйства и по другим видам сотрудничества».

На его взгляд, партнерство «в области судостроения и морской логистики может стать новой моделью российско-корейских экономических связей, что изменит карту международного морского сообщения». Корея занимает первое место в мире по судостроению и обладает лучшими технологиями в этой сфере, напомнил Мун Чжэ Ин, поэтому неудивительно, что именно она получила заказ на строительство 15 танкеров-ледоколов для России.

Но всем этим планам могут помешать провокационные действия соседей — КНДР, заметил в заключение своей речи президент страны. Это угроза не только для Корейского полуострова или Японии, но и для развития Дальнего Востока. И наоборот, удачное освоение русского Востока станет мерой для урегулирования проблемы Пхеньяна, убежден южнокорейский лидер.

Японец пригласил на татами

Накалившуюся было атмосферу разрядил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он отметил, что на сцене сидят два обладателя черного пояса по дзюдо (Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга), а в зале есть олимпийский чемпион, обладатель восьмого дана Ясухиро Ямасито. «Ямасита-сан, не могли бы вы пригласить двух президентов — черных поясов в Японию по линии Японской федерации дзюдо?» — спросил он со сцены. Ведь всем было бы интересно посмотреть на такие выступления. «Конечно, я позволю себе лишь тихо наблюдать за схватками, так как не хочу получить травму», — самокритично добавил Абэ.

Затем он вспомнил, как в декабре прошлого года российский президент посещал город Нагато в родной для Абэ префектуре Ямагути. Несмотря на сильный дождь, местные жители выстроились вдоль дороги и ждали проезда кортежа гостя, чтобы приветствовать его. «Когда мы проснулись на следующий день, за окном был снег», — говорил Абэ. По его словам, с Путиным они провели пять часов за разговорами и решили «смотреть в будущее, а не прошлое».

В этом совместном будущем Абэ предлагал японский опыт и технологии не только для развития Дальнего Востока. Еще в прошлом году он озвучил идею превратить Воронеж в «умный город» в качестве пробного проекта взаимодействия двух стран в сфере городской среды. «Наши правительства создадут город, которым смогут гордиться», — вновь пообещал он. Абэ также рассказал гостям ВЭФа о двусторонних японо-российских проектах в области детской медицины и медицины для пожилых людей. Но для всего этого нужно наконец преодолеть трудности и заключить японо-российский мирный договор, которые две страны не могут подписать уже 70 лет. «Владимир, эту обязанность должны выполнить мы вдвоем! Оставим мир молодым поколениям», — обратился он к Путину.

И только в конце речи Абэ упомянул главную головную боль: пока Москва и Токио строят планы, Пхеньян «бросает вызов всему миру» и превращается в источник беспрецедентной угрозы, требующей срочной реакции.

Не зовите Пхеньян на кладбище

Пхеньян, ожидаемо, и стал главной темой дискуссии на пленарном заседании. Ведущий перечислил внешнеполитические вызовы современности: Brexit, приход к власти Дональда Трампа и северокорейская угроза. «Вот есть, по крайней мере, три бомбы в мире», — охарактеризовал он эти вызовы.

В итоге о выходе Британии из ЕС никто не стал рассуждать — судьба Европы присутствующих явно не интересовала. Трампа тоже обошли стороной. А вот о КНДР поговорили подробно. Все участники дискуссии смотрели в будущее с оптимизмом: до войны дело не дойдет. Но в прошлое глядели с упреком. Путин напомнил, что 10 лет назад шанс достичь соглашения был упущен. В 2005 году Северная Корея вышла из переговоров о путях урегулирования кризиса вокруг ядерной программы и впервые признала создание собственного ядерного оружия.

Синдзо Абэ еще глубже ушел в историю, напомнив, что администрация президента США Билла Клинтона достигла договоренности с КНДР о замораживании ядерного реактора в Йонбене еще в 1994 году. Взамен корейцам пообещали построить новую АЭС на двух легководных ядерных реакторах, которые трудно использовать для получения оружейного плутония. Однако успех того соглашения был недолгим, а строительство АЭС постоянно откладывалось.

«Я также уверен, что до масштабного противостояния дело не дойдет, мы сможем решить эту проблему дипломатическими средствами», — сказал Путин. И вновь рекомендовал не давить на Пхеньян и не присылать «приглашение на кладбище». «Нужно постепенно втягивать Северную Корею в сотрудничество в регионе, и у России есть конкретные предложения — все об этом знают: совместная дорога, связывающая Транссиб и корейские железные дороги через Северную Корею, трубопроводный транспорт, освоение портов Северной Кореи и так далее и тому подобное. Нам есть что предложить и над чем работать»,— сказал он.

Кавалер ордена Дружбы в плохой компании

Когда разговор вернулся в русло региональной тематики, модератор предложил переименовать российский Дальний Восток, поскольку нынешнее название говорит о том, что центр мира по-прежнему в Европе. И на взгляд Ронни Чичунг Чана, американского гражданина китайского происхождения, это уже не соответствует раскладу геополитических и экономических сил. Ведущий напомнил, что Транстихоокеанская торговля намного превышает Трансатлантическую по своим объемам, «а экономический рост мира за последние три-четыре десятилетия на 50 процентов обеспечивается за счет этой части света».

«Есть российское выражение: "если у вас есть корабль, то нужно дать ему правильное название"», — рассудил он, но живой реакции на это предложение так и не получил. Путин предпочел говорить о более насущных делах и предложил Корее и Монголии выделить специальных чиновников для развития взаимодействия с Россией. Глава государства высоко оценил заслуги вице-премьера Госсовета Китая Ван Яна, которого наградил орденом Дружбы, и предложил японскому премьер-министру повысить в должности министра по делам России. Такая должность в японском кабмине появилась ровно год назад. И занял ее министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, который, таким образом, совместил два министерских портфеля.

«У нас не последний орден», — намекнул Путин. При этом, правда, вспомнил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон когда-то тоже получил орден Дружбы. «Но он попал в плохую компанию и в другую сторону немного отруливает», — пошутил Путин под аплодисменты в зале.

«Но надеюсь, ветер сотрудничества выведет его на правильную дорогу, — продолжил глава государства. — Несмотря на то что он там обыски организует в наших дипломатических учреждениях, мы решаем конкретные вопросы с его бывшей компанией ExxonMobil (до прихода в администрацию Трампа Тиллерсон был гендиректором этой корпорации и проводил с Москвой переговоры об энергетическом партнерстве — прим. «Ленты.ру»)». А нефтяники по-прежнему заинтересованы в работе на Дальнем Востоке и на Сахалине, подчеркнул Путин. И объявил, что удалось договориться, как выйти из этой ситуации, учитывая их интересы. В ближайшее время правительство России объявит об этом, заключил Путин.

Татьяна Меликян

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