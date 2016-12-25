Фонд соцстраха назвал размер выплат семьям погибших журналистов и Доктора Лизы

Фонд социального страхования России выплатит по одному миллиону рублей семьям девяти журналистов и исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, погибших в катастрофе Ту-154. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщили в пресс-службы организации, передает РИА Новости.

«Фонд соцстрахования РФ выплатит компенсации в размере 1 миллиона рублей всем семьям погибших, находившихся при исполнении трудовых обязанностей, во время крушения самолета Ту-154», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что решение по размеру выплат родственникам участников ансамбля имени Александрова еще не принято.

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Ранее в воскресенье сообщалось, что министр труда и социальной защиты Максим Топилин поручил организовать работу по выплатам семьям погибших. В частности, Пенсионный фонд России должен установить им пенсии в связи с потерей кормильца.

Представитель страховой компании «Согаз» заявил, что семьи военных, погибших авиакатастрофе, получат более чем по 5,8 миллиона рублей.

Самолет Ту-154 223-го летного отряда Минобороны пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи. Туда он прибыл из подмосковного Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало практически сразу после взлета.

На борту находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым. Среди пассажиров также были девять журналистов Первого канала, «Звезды» и НТВ, и еще несколько человек, включая исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку (известную как Доктор Лиза) и главу департамента культуры министерства обороны Антона Губанкова.