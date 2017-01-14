Французский гонщик помог обессилевшей россиянке поднять мотоцикл на «Дакаре»

Французский мотогонщик Грегори Морат помог россиянке Анастасии Нифонтовой поднять мотоцикл на ралли «Дакар-2017». Видео появилось на YouTube-канале Marcus2545.

Материалы по теме Жизнь и смерть в пустыне Как ралли-рейд «Дакар» убивает спортсменов, болельщиков и журналистов

Обессилевшая россиянка в слезах просила помочь снимавшего ее оператора, но, согласно правилам гонки, представителям СМИ запрещено вмешиваться в ее ход. Единственным гонщиком, отреагировавшим на призывы Нифонтовой о помощи, оказался Морат. Он поднял ее мотоцикл и двинулся дальше.

По итогам 11-го этапа ралли россиянка поднялась на 75-ю строчку в общем зачете. По итогам 11 этапов француз занимает 87-ю позицию.

Ранее 14 января победы на «Дакаре» одержали россиянин Сергей Карякин, выступающий в зачете квадроциклов, и экипаж другого отечественного гонщика Эдуарда Николаева (в зачете грузовиков).