МИД сравнил американских политиков с персонажами сказки «Тараканище»

Американский истеблишмент занял шокирующе деструктивную позицию по вопросу контактов Москвы с командой избранного президента США Дональда Трампа. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Я по-прежнему в шоке от того, насколько деструктивно и спекулятивно обыгрывается тема наших контактов с кем бы то ни было в американских СМИ и среди американских политиков, особенно на Капитолийском холме [в Конгрессе]», — сказал дипломат.

По словам Рябкова, многие ветераны политики США «совсем запугали себя тенью российской угрозы». «Волки от испуга скушали друг друга», — привел он цитату из детской сказки Корней Чуковского «Тараканище». «Это было бы смешно, если бы не было так грустно», — констатировал он.

Говоря о выдвинутой Трампом инициативе сокращения ядерных арсеналов, замминистра отметил, что Россия исходит из своих национальных интересов. «Без диалога вообще ничего не получится, но ожидать, что мы в Москве по каким-то соображениям пересмотрим свою линию, было бы наивно. Эта линия не конъюнктурна», — подчеркнул Рябков. В то же время он отметил, что российская сторона готова к диалогу.

Рябков также сообщил, что РФ не обсуждала с американской стороной вопрос снятия санкций. «Санкции — это не предмет для диалога, не мы их вводили, не нам их и отменять», — сказал он. При этом дипломат отметил, что Россия будет оценивать новую администрацию Белого дома не по заявлениям, а по конкретным делам.

15 января в интервью газетам Times и Bild Трамп выступил за заключение ядерного соглашения с Москвой в рамках переговоров о смягчении антироссийских санкций. «Давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-нибудь хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть существенно сокращено», — сказал политик.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никаких переговоров по ядерной сделке между Россией и США сейчас не ведется.