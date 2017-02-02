Захарова высмеяла пропустивших танки ВСУ в Авдеевке представителей ОБСЕ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла членов мониторинговой миссии ОБСЕ, не среагировавших на появление танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) среди жилых домов в городе Авдеевка Донецкой области. Соответствующий пост она написала на своей странице в Facebook в четверг, 2 февраля.

«Есть такая работа — танки не замечать», — отметила Захарова.

Бронетехнику 1 февраля снял на видео корреспондент «Би-би-си» Том Барридж. На кадрах вокруг танков стоят военнослужащие, а также машины миссии ОБСЕ.

Противостоящие ВСУ ополченцы констатировали наращивание украинской группировки в Авдеевке. В ОБСЕ при этом заявляли о согласии конфликтующих сторон на отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения к 5 февраля.

Бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными с августа 2015 года. Борьба ведется в основном за промзону, недалеко от которой находится важный транспортный узел — Ясиноватская развязка. ДНР оценивает потери украинской стороны за последние дни в несколько сот человек, точных сведений о потерях ополчения нет.