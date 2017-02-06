ЦБ опустил курс доллара ниже 59 рублей

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 7 февраля, составляет 58,71 рубля. Он уменьшен на 60 копеек. Евро при этом стоит 63,16 рубля (минус 66 копеек). Об этом свидетельствуют данные регулятора.

На Московской бирже в 15:10 мск за американскую валюту давали 58,83 рубля (потеряла 17 копеек по сравнению с закрытием предыдущей сессии), за единую европейскую — 63,16 рубля (минус 49 копеек).

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Российская валюта укрепляется на фоне роста нефтяных котировок. Марка Brent торгуется возле отметки 56,83 доллара за баррель, она подорожала на 0,04 процента.

31 января глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин предсказал рублю мягкое ослабление и дальнейшую стабилизацию. Таким образом бывший министр финансов прокомментировал планы Минфина по скупке валюты на внутреннем рынке.

25 января министерство сообщило о начале операций по покупке и продаже иностранной валюты. Они начнутся 7 февраля, через ЦБ за месяц приобретут эквивалент 113,1 миллиарда рублей.

В Минфине считают текущий курс российской валюты завышенным и предлагает девальвировать ее на 10 процентов.