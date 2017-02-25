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В Сирийской свободной армии назвали условия сотрудничества с Москвой

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Переговоры в Женеве в марте 2016 года
Переговоры в Женеве в марте 2016 года

Сирийская свободная армия (ССА) не исключает координации действий с Россией по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство», если Москва изменит свою политику по отношению к президенту Башару Асаду. Об этом заявил ТАСС один из командующих операцией «Щит Евфрата» Ахмед Усман.

«Мы призываем Россию решительно бороться с терроризмом, а не защищать режим. Мы считаем, что именно режим стал причиной возникновения ИГ. Однако, мы надеемся, что Россия действительно присоединится к борьбе с ИГ», — отметил Усман, который входит в делегацию сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) в Женеве.

Отвечая на вопрос агентства о нанесении российской авиацией ударов по позициям террористов в районе города Эль-Баб, впоследствии взятого под контроль турецкими войсками и отрядами сирийской оппозиции, он заявил: «Это были только две бомбардировки к югу от Эль- Баба. Больше у них (российских войск) не было никакой роли».

Вечером 24 февраля в Женеве состоялись консультации между группами сирийской оппозиции. По информации источников, обсуждалась возможность объединения делегаций. Одним из главных отличий между оппозиционными группами на этих переговорах является их отношение к будущему Асада. ВКП, которая имеет наиболее широкие связи среди вооруженных формирований в самой Сирии, настаивает на немедленном его уходе и считает, что он должен нести ответственность за свои действия в ходе гражданской войны.

Позиция другой — так называемой каирской группы — заключается в том, что Асад может оставаться на своем посту на протяжении некоторого переходного периода, однако позднее должен оставить эту должность. Есть также «московская» группа, она исходит из того, что вопрос о судьбе действующего сирийского лидера не является главным, вместо этого нужно сосредоточиться на обсуждении политической реформы в стране — разработке и принятии новой конституции и проведении в соответствии с ней выборов.

Очередной раунд межсирийских переговоров начался в швейцарском городе 23 февраля. Его завершение ожидается 3 марта. Пока у оппозиции нет единой делегации, которая смогла бы выступать партнером по диалогу с представителями Дамаска. Состоявшиеся пока встречи касались лишь формата и процедуры дальнейших дискуссий.

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