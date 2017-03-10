У бывшего директора 57-й школы Москвы прошли обыски

В квартире бывшего директора столичной школы №57 Сергея Менделевича и его жены, завуча школы Екатерины Вишневецкой, прошли обыски. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

«Обыск проводился следователями ГСУ СК РФ по Москве. У педагогов изъяли компьютеры, фотографии, некоторые документы, которые могут иметь значение в рамках расследуемого уголовного дела. Следственные действия проводились в присутствии адвокатов», — рассказал собеседник редакции.

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По его словам, сейчас все изъятое будет направлено на анализ и экспертизу. «Следствие намерено проверить информацию о том, что руководство школы было в курсе "теневой" стороны учебы, в том числе сексуальных отношений педагогов и учеников, а также фактов употребления наркотиков в помещениях учебного заведения», — уточнил источник.

Вместе с тем, по его словам, в уголовном деле по-прежнему фигурирует один пострадавший ученик. Обвиняемые — учителя Борис Меерсон и Мария Немзер — заочно арестованы. Их местоположение до настоящего времени формально не установлено. 13 февраля Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов педагогов и признал заочный арест законным.