«Гражданский проспект» и «Девяткино» закрывались из-за бесхозного предмета

В Санкт-Петербурге утром во вторник, 4 апреля, закрыты станции «Гражданский проспект» и «Девяткино» на «красной ветке» метро из-за обнаружения бесхозного предмета на перегоне. Об этом РИА Новости сообщили в подземке северной столицы.

По словам собеседника агентства, подозрительный предмет был обнаружен в 6:20 на перегоне «Гражданский проспект» — «Девяткино» на первом пути

«Станции "Гражданский проспект" и "Девяткино" закрыты, движение осуществляется до станции "Академическая"», — сказали в метрополитене.

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После проверки обе станции были открыты.

Поздно вечером в понедельник на некоторое время закрывали станцию «Чернышевская» из-за подозрительного бесхозного предмета.

3 апреля днем в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел взрыв. 11 человек погибли, еще более 50 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Рассматриваются и другие версии.

Также на станции «Площадь Восстания» было найдена и обезврежена бомба кустарного производства мощностью около килограмма в тротиловом эквиваленте.

По предварительной версии, атаку мог совершить террорист-смертник, 23-летний уроженец Средней Азии, который был связан с запрещенными в России радикальными исламистскими группировками.