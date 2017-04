Памела Андерсон предложила Франции «лечь в постель» с США и Великобританией

Актриса и фотомодель Памела Андерсон на сайте своего фонда опубликовала стихотворение, в котором предложила Франции «присоединиться в постели» к США и Великобритании .

Произведение носит название «Мне нравится, как ты мне сопротивляешься» (I Like How You Resist Me). По словам Андерсон, на фоне предстоящих парламентских выборов в Великобритании, возрастающего числа угроз безопасности США и происходящего во Франции (судя по всему, имеются в виду президентские выборы) «настало время обсудить политику в романтическом ключе». Актриса заявила: «И французы появляются очень кстати, чтобы разговоры о политике приобрели более романтическое направление. Это романтическая борьба».

Фотомодель назвала Вашингтон «плохим любовником», который «шпионит за Великобританией, прослушивая звонки и читая электронные письма».

«Все, что делают США, обычно делают любовники-фрики или преследователи», — пишет она.

Данные рекомендации по «особенным отношениям», по словам самой актрисы, были составлены по опыту ее собственной «особенной связи» с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. По ее словам, его «нельзя незаконно задерживать».

«Перестаньте громко кричать и наказывать тех, кто хочет помочь (как пара, которая обратилась за помощью к консультанту по отношениям), — Джулиан пытается помочь», — написала актриса.

Ассанж и Андерсон познакомила британский дизайнер Вивьен Вествуд. Впервые звезду Playboy заметили возле места проживания основателя WikiLeaks в 2014 году, последний раз она навещала Ассанжа в феврале этого года, сообщает Daily Mail.

Создатель сайта, публикующего секретную информацию, скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года, шведская прокуратура неоднократно просила выдать его для допроса по делу об изнасиловании и сексуальных домогательствах.