Помощник Знарка назвал преимущество сборной России перед шведами

Злость должна стать преимуществом сборной России над Швецией в стартовом матче чемпионата мира по хоккею. Об этом заявил тренер российский команды Харийс Витолиньш. Его слова в четверг, 4 мая, приводит «Р-Спорт».

«В сборной Швеции много игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), хорошо оснащенных технически. Что касается нас, то преимуществом нашей команды должна стать злость. Мы должны быть злее, играть как можно плотнее, выигрывать большинство единоборств. Если это получится, то результат придет», — сказал Витолиньш.

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Встреча сборных России и Швеции пройдет в немецком Кельне в пятницу и начнется в 17:15 по московскому времени.

Чемпионат мира пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая.