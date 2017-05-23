Хоккейный тренер Канарейкин назвал причины поражения России от Канады на ЧМ

Бывший тренер омского «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга» Федор Канарейкин в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» рассказал о причинах поражения сборной России по хоккею от Канады в полуфинале ЧМ-2017.

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«Очередное удаление в конце второго периода, которое перенеслось на третий и было реализовано канадцами, повлияло на дальнейшее развитие игры. С такой дисциплиной у сборной России изначально не было шансов против Канады. Ранняя шайба в третьем периоде породила нервозность и неуверенность в своих силах», — заявил Канарейкин.

Специалист также добавил, что в третьем периоде команде не хватило психологической устойчивости и фундаментальности, которой добавляют опытные игроки.

Встреча России с Канадой прошла в субботу, 20 мая, и завершилась со счетом 4:2 в пользу «кленовых листьев». Все шайбы родоначальники хоккея забросили в третьем периоде. После этого россияне в матче за третье место обыграли финнов (5:3), а канадцы в финале уступили шведам по буллитам (1:2).