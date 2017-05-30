Около 40 тысяч жителей Барнаула остались без газа

В Барнауле около 40 тысяч человек и 230 организаций остались без газа из-за обнаружения утечки. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

Утечку нашли в понедельник, 29 мая, в районе врезки трубы газопровода на проспекте Космонавтов. Для устранения повреждений отключили газораспределительную станцию №1. Из-за этого подачу прекратили потребителям Индустриального, Железнодорожного и Ленинского районов.

Ранее в мае в жилом доме в Волгограде из-за повреждения газовой трубы рабочими, пытавшимися незаконно осуществить подключение к водоводу, произошел взрыв. В результате ЧП скончались три жительницы обрушившегося здания и работник коммунальной службы, прибывший по вызову. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».