Мутко прокомментировал назначение Манчини главным тренером «Зенита»

Роберто Манчини — классный специалист, который рассматривался в качестве кандидата на пост главного тренера сборной России. Об этом сообщил вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко. Его слова приводит ТАСС.

«Он топовый тренер, я знаю. Мы и в сборную хотели его привлечь. А получится у него или нет, посмотрим, здесь важно, чтобы тренер оказался в "своем" клубе», — сказал Мутко.

Манчини подписал контракт с «Зенитом» 1 июня. Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано на три года с возможностью продления еще на два сезона.

28 мая «Зенит» уволил румынского специалиста Мирчу Луческу. Он возглавлял сине-бело-голубых на протяжении одного сезона и не сумел вывести клуб в Лигу чемпионов, заняв третье место в российской премьер-лиге.

Манчини в разное время тренировал итальянские «Лацио», «Фиорентину» и «Интер», английский «Манчестер Сити», турецкий «Галатасарай». При этом он выигрывал национальные чемпионаты с «Интером» (2006-2008), «Манчестер Сити» (2012) и «Галатасараем» (2014).