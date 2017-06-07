Путин выразил соболезнования президенту Ирана после двойного теракта в Тегеране

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему иранскому коллеге Хасану Рухани в связи с трагическими последствиями террористических актов, совершенных в Тегеране. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля в среду, 7 июня.

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«Глава российского государства решительно осудил эти преступления, которые еще раз подтверждают необходимость наращивания международного сотрудничества в борьбе с силами террора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин также засвидетельствовал готовность Москвы к дальнейшим совместным действиям с иранскими партнерами по этому направлению.

Кроме того, российский лидер передал слова поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Утром в среду в столице Ирана произошел двойной теракт. Нападению подверглись здание парламента и мавзолей первого верховного лидера страны — аятоллы Хомейни. По предварительным данным, жертвами атаки стали 12 человек, 39 получили ранения.