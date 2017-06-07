Матвиенко направила телеграмму спикеру парламента Ирана со словами поддержки

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму спикеру парламента Ирана Али Лариджани, в которой выразила уверенность в том, что причастные к теракту в Тегеране понесут наказание. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 7 июня.

«Решительно осуждая это чудовищнее преступление, твердо уверены, что террористам не удастся запугать иранский народ, а исполнители и заказчики этого злодеяния не смогут уйти от возмездия», — говорится в телеграмме.

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Она подчеркнула, что действия террористов «потрясают своей циничностью и жестокостью». Спикер Совфеда выразила искренние соболезнования в связи с трагедией «в самом сердце столицы Ирана».

Утром в среду, 7 июня, в Тегеране произошел двойной теракт. Боевики атаковали здание парламента и мавзолей первого верховного лидера страны — аятоллы Хомейни. По предварительным данным, жертвами атаки стали 12 человек, 39 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

