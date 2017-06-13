КНДР заподозрили в фотографировании южнокорейской ПРО с беспилотника

Северная Корея, предположительно, сфотографировала американскую ПРО THAAD, размещенную в Южной Корее, с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает The South China Morning Post.

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Военные обнаружили внутри беспилотника камеру Sony и несколько сотен фотографий ракетных установок THAAD и радарной установки, возведенных в городе Чонджу. Кроме того, на кадрах также были запечатлены городские районы, фермерские угодья и другие области страны.

Как отмечает издание, беспилотники применяются Пхеньяном лишь несколько лет: впервые они были обнаружены лишь в 2014 году. «Мы придумаем способ справиться с северокорейскими БПЛА», — заявил неназванный сотрудник южнокорейского Генштаба.