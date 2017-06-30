Центризбирком зарегистрировал двух новых депутатов Госдумы

Центризбирком России в ходе заседания зарегистрировал новых депутатов Государственной думы — Николая Малова («Единая Россия») и Ризвана Курбанова (КПРФ), получивших вакантные мандаты в связи с досрочным прекращением полномочий двоих парламентариев. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает РИА Новости.

Малов получил мандат теннисиста Марата Сафина (ЕР), Курбанову был вручен мандат коммуниста Сергея Решульского. В ходе того же заседания комиссия приняла постановление об их регистрации.

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21 июня стало известно, что депутат Госдумы всех семи созывов 65-летний Сергей Решульский принял решение отказаться от своих полномочий из-за проблем со здоровьем. Член комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока пояснил в беседе с «Лентой.ру», что недавно перенес операцию, а «нагрузка на тех депутатов, которые действительно работают, очень большая».

37-летний Марат Сафин, победитель Открытого чемпионата США — 2000 и Australian Open 2005, написал заявление о сложении депутатских полномочий 25 мая. Он признался, что хочет сосредоточиться на общественной деятельности в сфере спорта. Кроме того, он согласился стать советником спикера ГД Вячеслава Володина по вопросам спорта на общественных началах.