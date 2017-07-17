Рябинский рассказал о договоренности Кличко и Джошуа о реванше

Британский тяжеловес Энтони Джошуа и украинец Владимир Кличко проведут повторный поединок. Об этом в Twitter написал глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

По информации промоутера, бой, предварительно, должен состояться в ноябре этого года в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

10 июня Эдди Хирн, промоутер Джошуа, анонсировал проведение реванша с украинцем в Нигерии.

Первый бой между Кличко и Джошуа прошел в ночь на 30 апреля в Лондоне и завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде. 27-летний англичанин завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).