Телетрансляцию «Недетского разговора с Путиным» посмотрели 1,4 миллиона россиян

Более 1,4 миллиона россиян посмотрели прямую трансляцию «Недетского разговора с Владимиром Путиным», в ходе которого президент страны пообщался с воспитанниками Образовательного центра «Сириус» в Сочи. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Mediascope, передает РИА Новости в понедельник, 24 июля.

По ее данным, за телетрансляцией первой передачи подобного формата с главой государства, которая велась в пятницу на телеканале НТВ, следили 1 миллион 406 тысяч жителей страны.

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Ранее в понедельник НТВ обнародовало данные, согласно которым в интернете трансляция разговора Путина с школьниками из «Сириуса» собрала свыше шести миллионов просмотров.

За беседой в режиме реального времени можно было следить, в частности, в мобильном приложении, на YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

«Недетский разговор» состоялся в пятницу, 21 июля. Владимир Путин более трех с половиной часов беседовал с воспитанниками образовательного центра, созданного по его инициативе. Президент рассказал детям как о личной жизни (например, о своем псевдониме времен разведшколы и трех главных ценностях в жизни), так и о социально-экономических вопросах (тонкостях применения налоговых льгот и отсутствии цензуры в интернете).